Wahl in Großbritannien: Wahltriumph für Labour läutet neue Ära in Großbritannien ein

5 Premierminister Sunak und seine Konservativen sind abgewählt. Foto: Scott Heppell/AP

Historisch, monumental, beispiellos: Beim Labour-Wahlsieg in Großbritannien gehen den Kommentatoren die Superlative aus. Doch dem künftigen Premier steht die größte Herausforderung noch bevor.











London - Wer eine kaum lösbare Aufgabe vor sich hat, der muss im Englischen einen Berg besteigen. "We have a mountain to climb": Wir müssen einen Berg erklimmen, hat auch Keir Starmer immer wieder betont, seitdem er die britische Labour-Partei führt. Nun haben seine Sozialdemokraten nicht nur irgendeinen Berggipfel erreicht. "Er hat gerade den Everest bezwungen und ist ins All gestartet", so beschreibt die bekannte Reporterin Beth Rigby vom Sender Sky News das Ergebnis der britischen Parlamentswahl.