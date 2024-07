Wahl in Frankreich: Frankreichs Linksbündnis erhebt Anspruch auf Regierungsbildung

Wahl in Frankreich

1 Jean-Luc Mélenchon erhebt angesichts der ersten Wahlprognosen Anspruch darauf, die Regierung bilden zu wollen. (Archivbild) Foto: dpa/Claude Paris

Das links-grüne Wahlbündnis in Frankreich hat angesichts der ersten Prognosen Anspruch auf die Regierungsbildung erhoben. „Die Neue Volksfront ist bereit zum Regieren“, sagte der frühere Parteichef der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, am Sonntag in Paris. Er forderte den Rücktritt von Premierminister Gabriel Attal. „Wir haben gewonnen“, skandierten die Unterstützer des Linksbündnisses.