Wahl in Filderstadt

1 Gut 70 Prozent der Wahlberechtigten haben für Christoph Traub gestimmt. Foto: Caroline Holowiecki

Der Amtsinhaber Christoph Traub geht mit einer klaren Mehrheit in seine zweite Amtszeit als Rathauschef in Filderstadt. Doch einer seiner beiden Herausforderer erzielt immerhin einen Achtungserfolg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der alte Oberbürgermeister ist der neue: Der Jurist Christoph Traub (53, CDU) hat bei der Oberbürgermeisterwahl in Filderstadt am Sonntag seine Herausforderer deutlich hinter sich gelassen. Nach Auszählung der Stimmen in allen 32 Wahllokalen bekam Christoph Traub 70,5 Prozent der Stimmen. Der Polizeihauptkommissar Stephan Raff (52, parteilos) erzielte als politischer Neuling mit 24,6 Prozent einen Achtungserfolg. Der Hausverwalter Guido Schmucker (52, parteilos) konnte lediglich 4,1 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Knapp 35 000 der mehr als 46 000 Einwohnerinnen und Einwohner der Kommune waren zum Urnengang aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,6 Prozent. Alle Ergebnisse sind noch vorläufig.