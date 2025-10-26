Wahl in den Niederlanden: Der erste Verlierer wird Premierminister

In den Niederlanden wird am Mittwoch das Parlament gewählt. Umfragen rechnen mit dem Sieg des Rechtspopulisten Wilders, doch keiner will mit ihm koalieren.
In den Niederlanden wird ein neues Parlament gewählt und zwei Dinge gelten bereits als gesetzt: die radikal-rechte Partei für die Freiheit PVV wird stärkste Kraft, doch deren Vorsitzender Geert Wilders wird nicht Premierminister. Das bedeutet: die Partei, die am Mittwoch auf dem zweiten Platz landet, wird wahrscheinlich den Regierungschef stellen.