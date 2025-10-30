Wahl in den Niederlanden: Das Geschenk der Wähler

1 Rob Jetten ist der wahrscheinlich nächste Premierminister der Niederlande. Er steht vor der gewaltigen Aufgaben, die vielen Probleme des Landes anzugehen, die sich über Jahre angehäuft haben. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

In den Niederlanden haben die Bürger den Demokraten den vielleicht letzten Auftrag erteilt, die Probleme des Landes zu lösen, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.











Link kopiert



Geert Wilders hat kläglich versagt. Daraus ergeben sich zwei gute Nachrichten. Die erste ist, dass der Rechtspopulist in den Niederlanden die gängige These eindrucksvoll bestätigt hat, dass sich Extremisten – einmal an die Macht gekommen – selbst entzaubern würden. Wirklich beruhigen kann sein Scheitern allerdings nicht. Tatsache ist: Erst die Unfähigkeit der etablierten Politiker, Probleme klar zu benennen und dann gezielt an deren Lösung zu arbeiten, hat den schleichenden Aufstieg von Geert Wilders möglich gemacht.