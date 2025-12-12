Wahl in Chile: Hardliner mit deutschen Wurzeln

José Antonio Kast (59) wird am Sonntag wohl zum Präsidenten in der Andenrepublik gewählt. Er inszeniert sich als Hardliner. Das könnte nach einem Wahlsieg zu seinem Problem werden.
Blaue Augen, weißblondes Haar: José Antonio Kast (59) erfüllt schon rein optisch jene Klischeevorstellung wie sich Südamerikaner gelegentlich einen Deutschen vorstellen. Alle Umfragen sagen voraus, dass der Sohn eines in den 1950er Jahren nach Chile ausgewanderten Wehrmachtssoldaten am Sonntag zum neuen Präsidenten Chiles gewählt wird. Und mit ihm ein strammer Richtungswechsel nach rechts.