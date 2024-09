Wahl in Brandenburg: Olaf Scholz kann aufatmen – aber nur vorerst

Wahl in Brandenburg

1 Während Brandenburg wählte, weilte Olaf Scholz in New York. Foto: dpa/Michael Kappeler

Das Ergebnis von Brandenburg verschafft dem Bundeskanzler eine Verschnaufpause. Doch das Regieren in Berlin wird künftig auch nicht leichter.











Link kopiert



Kevin Kühnert macht nicht den Fehler, den Wahlerfolg von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für die Bundespolitik in Anspruch zu nehmen. Stattdessen gratuliert der SPD-Generalsekretär der Landespartei und ihrem Spitzenmann. „Dietmar Woidke und seiner Brandenburger SPD ist eine furiose Aufholjagd in den vergangenen Wochen gelungen“, sagt Kühnert. Der SPD-Generalsekretär verweist darauf, dass die Partei von Umfragewerten unter 20 Prozent gekommen sei und dann erheblich zugelegt habe. „Das hat mit einer guten Leistungsbilanz, einem ganz gestandenen Ministerpräsidenten und auch dem persönlichen Zutrauen in ihn zu tun“, führt Kühnert aus. Und das könne der Brandenburger SPD niemand nehmen.