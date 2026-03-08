Wahl in Baden-Württemberg: Grüne vor CDU – Was bedeutet die Landtagswahl für den Bund?

Die erste Landtagswahl seit dem Machtwechsel in Berlin könnte die CDU und die Koalition durchrütteln. Was kann eine Schlappe für Schwarz-Rot für die anstehenden Reformen bedeuten?
Friedrich Merz hat sich wahrscheinlich zu früh gefreut. Als der CDU-Chef vor gut zwei Wochen den Parteitag in Stuttgart eröffnete, begrüßte er den baden-württembergischen Landesparteichef und Spitzenkandidaten Manuel Hagel unter dem Applaus von rund 1000 Delegierten „besonders herzlich“ als „den zukünftigen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg“.