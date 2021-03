Wahl in Backnang

1 Am 14. März wird der neue Oberbürgermeister von Backnang gewählt. Foto: stz/Pascal Thiel

Unter den Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Backnang am 14. März sind auch zwei amtierende Rathausregenten.

Backnang - Bei der am Sonntag, 14. März, anstehenden Neuwahl des Oberbürgermeisters in Backnang wollen zehn Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Frank Nopper (CDU) gehen, der inzwischen sein neues Amt als Stadtoberhaupt der Landeshauptstadt Stuttgart angetreten hat. Die Bewerbungsfrist endete am Donnerstag um 18 Uhr, die Entscheidung der Wahlkommission über die Zulassung der Bewerber stand bei Redaktionsschluss noch aus.

Als Erster hat Maximilian Friedrich den Hut in den Ring geworfen

Als erster der Kandidaten für den Backnanger OB-Sessel hatte bereits kurz nach der Wahl Noppers zum Stuttgarter Stadtoberhaupt im vergangenen Jahr der Bürgermeister der Rems-Murr-Gemeinde Berglen, Maximilian Friedrich, seinen Hut in den Ring geworfen. Der 33-Jährige – anno 2012 jüngster Schultes Deutschlands – ist im Juni vergangenen Jahres als Rathauschef in Berglen bestätigt worden. Für die Freien Wähler sitzt er als deren Fraktionschef im Kreistag.

Als ein weiterer amtierender Schultes hat der 38-jährige Stefan Neumann seine Bewerbung für das Amt des Rathauschefs in Backnang abgegeben. Der Bürgermeister von Künzelsau (Hohenlohekreis) ist CDU-Mitglied und wird als solches auch von den örtlichen Christdemokraten unterstützt. Seine Kandidatur in der Murrstadt sieht der Diplom-Verwaltungswirt, der sich schon 2010 bei seiner ersten Wahl in der 15 000-Einwohner-Kommune im Hohenlohekreis klar gegen vier Mitbewerber durchgesetzt hatte, als weiteren Karriereschritt.

Insgesamt gibt es zehn Kandidaten

Für die Wahl am 14. März hat sich auch der örtliche Bauunternehmer Jörg Bauer beworben. Dieser war 2019 über das konservative Bürgerforum in den Gemeinderat nachgerückt – für seinen Vater Alfred, ebenfalls Bauunternehmer und über Jahre hinweg als streitbarer Stadtrat bekannt.

Ebenfalls im Rennen sind der 45-jährige Bauingenieur Marco Schlich und der 52-jährige Bankfachwirt Roland Stümke (beide aus Backnang) sowie der 62-jährige Privatier Jörg Lesser aus Karlsruhe.

Die weiteren Kandidaten im Zehnerfeld der Backnanger OB-Wahl im März sind der ehemalige Stadtrat und aktuelle Professor mit Lehrstuhl für „Politische Bildung und Politikdidaktik“ in Augsburg, Andreas Brunold (65), der promovierte Jurist Stefan Braun (56) sowie Stefan Verba und die Waiblinger Gemeinderätin Julia Papadopoulos (36).