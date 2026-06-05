Wahl im Kosovo: Wählt sich das Kosovo noch tiefer in die Krise?

Zum dritten Mal in 16 Monaten wählen die Kosovaren am Sonntag ein neues Parlament. Ein Ausweg aus der Dauerkrise scheint kaum in Sicht.

Immer zu Wahlkampfzeiten streift sich Kosovos geschäftsführender Premier Albin Kurti die Spendierhosen über. Nicht nur 100 Euro pro Nase an „Inflationshilfe“ hat der Vormann der linkspopulistischen Vetevendosje (VV) allen Rentnern, Studenten, Kindern und Beschäftigten in der Privatwirtschaft vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag gelobt. Noch 2026 werde seine Regierung das Recht auf ein 13. Monatsgehalt gesetzlich regeln, verspricht der 51-jährige Stimmenjäger: „Unser Ziel ist es, in Absprache mit den Sozialpartnern schrittweise auch ein 14. Monatsgehalt einzuführen.“

Früchte des Wahltriumphes verzockt Ein Ausweg aus Kosovos Dauerkrise scheint angesichts der mangelnden Konsensbereitschaft von Regierungs- und Oppositionsparteien indes kaum in Sicht. Ein Grund: der Unwille oder das Unvermögen von Noch-Premier Kurti (VV), sich mit der Opposition zu verständigen – und die Macht zu teilen. Nach der Parlamentswahl im Februar 2025, bei der seine Regierung die absolute Mehrheit verlor, schien Kurti die lustlos geführten Koalitionsverhandlungen bewusst scheitern zu lassen, um das ihm missliebige Ergebnis per Neuwahlen zu korrigieren. Bei den letzten, kurz nach Weihnachten angesetzten Parlamentswahlen fuhr die VV zwar dank der Stimmen der in den Winterferien heimgekehrten Auslandskosovaren mit über 51 Prozent einen Erdrutschsieg ein. Doch danach war es die gescheiterte Kür eines neuen Staatsoberhaupts durch das Parlament, mit der der VV-Chef die Früchte seines Wahltriumphes verzockte.

Wählen sich die Kosovaren nun noch tiefer in die Krise? Vertrauenswürdige Meinungsumfragen gibt es bei dem auf 1,6 Millionen Einwohner geschrumpften Staatenneuling nicht. Obwohl Kurti einen Stimmenanteil von 60 Prozent zum Wahlziel erklärt hat, dürfte seine VV eher mit Einbußen statt mit Zugewinnen zu rechnen haben: Denn auf die Stimmen der ihm gewogenen Auslandsdiaspora kann er kaum in so großer Zahl wie beim letzten Mal zählen.

Egal, ob die Regierungspartei bei den Wahlen Federn lässt, sich leidlich behaupten oder wider Erwarten gar zulegen kann: Kurtis VV dürfte sich erneut als stärkste Kraft behaupten. Doch selbst bei einer raschen Bildung eines neuen Kabinetts wird Kurti nach der Wahl vor demselben Problem wie vor dem Urnengang stehen: Ohne Verständigung mit der Opposition dürfte ihm kaum die Kür eines vom Parlament gewählten Staatschefs gelingen, bei der mindestens zwei Drittel der Abgeordneten zugegen sein müssen.

Schwache internationale Stellung

Der erste Kandidat für eine Koalition wäre für Kurtis VV die bürgerliche LDK. Doch die Oppositionspartei zieht mit einer Spitzenkandidatin in den Stimmenstreit, der der Premier nach fünf Jahren als ihm loyale Präsidentin zu Jahresbeginn den Laufpass gegeben hatte: Seit Kurti ihr die Unterstützung für eine zweite Amtszeit verweigerte, ist Ex-Staatschefin Vjosa Osmani auf ihren einstigen Politpartner schlecht zu sprechen. Der Weg von Kurti und seiner VV führe das Kosovo „nur alle drei Monate in Neuwahlen“, begründet die 44-Jährige, warum sie nun für die LDK in den Wahlkampf zieht.

Analysten warnen, dass das Unvermögen zur Bildung der wichtigsten Staatsinstitutionen dem angeschlagenen Staatenneuling nicht nur von der EU auf Eis gelegte Mittel kostet, sondern seine schwache internationale Stellung weiter untergraben könnte. Selbst häufige Neuwahlen seien für eine „etablierte Demokratie keine Tragödie“, so der Analyst Melazim Koci gegenüber dem Webportal „Balkaninsight“. Doch als junge Demokratie habe sich das Kosovo „erst noch zu beweisen“. Bei der raschen Bildung einer Regierung und der Kür eines Staatschefs gehe es für das Land nach der Wahl bereits um „Sein oder Nichtsein“: „Unsere politische Klasse muss begreifen, welchen Schaden sie auf internationalem Niveau anrichtet.“