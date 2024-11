Wahl des US-Präsidenten: Kandidatin der Demokraten: Wer ist Kamala Harris?

5 US-Präsident Joe Biden hat mit seinem Rückzug die Kandidatur seiner Stellvertreterin Kamala Harris für das höchste Regierungsamt möglich gemacht (Archivbild). Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Kamala Harris war in ihrem Leben oft eine Pionierin. Nun könnte die nächste Premiere folgen: Die Demokratin könnte die erste Präsidentin der USA werden. Dafür muss sie Donald Trump schlagen.











Link kopiert



Berlin - Die Unterschiede zwischen den Bewerbern um die US-Präsidentschaft könnten kaum größer sein: Sie Frau, er Mann. Sie schwarz, er weiß. Die Demokratin Kamala Harris ist am Wahltag 60 Jahre alt, der Republikaner Donald Trump 78. Sie, die frühere Staatsanwältin, gegen ihn, den verurteilten Straftäter.Die heutige US-Vizepräsidentin ist oft Vorreiterin gewesen: Nach ihrem Studium in der US-Hauptstadt Washington und Kalifornien wurde sie als erste Schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Ab 2010 hatte sie als erste Frau den Posten der Justizministerin in ihrem Heimat-Bundesstaat inne. In den US-Senat zog sie 2017 als erste Schwarze ein, die Kalifornien repräsentierte - und sie war erst die zweite schwarze Frau in der Parlamentskammer überhaupt.