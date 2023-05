3 Um seine Nachfolge geht es: Martin Schairer geht in den Ruhestand. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Oktober tritt der langjährige Ordnungsbürgermeister Martin Schairer in den Ruhestand. Um seine Nachfolge bewerben sich zwei sehr unterschiedliche Kandidaten. Der Ausgang der Kampfkandidatur könnte Folgen für weitere Bürgermeisterwahlen haben.









Stuttgart - Die Wahl steht im Schatten der für November anberaumten OB-Entscheidung in Stuttgart, ist aber gleichwohl spannend: Am 24. September wird der neue Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport im Gemeinderat bestimmt. Ende Oktober geht der langjährige Amtsinhaber Martin Schairer (CDU) in den Ruhestand, zwei sehr unterschiedliche Bewerber wetteifern um seine Nachfolge.