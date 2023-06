1 So hat sich Thomas Bopp im Januar 2007 zum ersten Mal als Regionalpräsident beworben. Jetzt strebt er die dritte Wiederwahl an. Foto: Kraufmann/Leif Piechowski

Stuttgart - Die Katze ist aus dem Sack: Die CDU hat sich entschieden, einen eigenen Kandidaten für den Vorsitz in der Regionalversammlung gegen André Reichel (Grüne) ins Rennen zu schicken. Thomas Bopp will es wieder machen – obwohl die CDU bei der Regionalwahl Ende Mai nur zweitstärkste Kraft mit einem Sitz weniger hinter den Grünen wurde und obwohl sie in Bopps Wahlkreis Stuttgart am schlechtesten abschnitt.