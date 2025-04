Wahl des Kirchengemeinderats in Stuttgart: Kirche heute: Mit weniger Geld große Aufgaben bewältigen

1 Er baut auf engagierte Kirchenmitglieder: Stadtdekan Christian Hermes Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In Stuttgart machen sich die 462 neu gewählten Mitglieder der katholischen Kirchengemeinderäte und Pastoralräte demnächst an die Arbeit. Auf sie warten große Herausforderungen.











Link kopiert



Nach der Kirchengemeinderatswahl in den katholischen Gemeinden in Stuttgart konstituieren sich demnächst die neu besetzten Gremien und nehmen ihre Arbeit auf. Bei der Wahl am letzten März-Wochenende waren 462 Frauen und Männer für die nächsten fünf Jahre gewählt worden. Wie aus der Auswertung der Wahlergebnisse hervorgeht, sind 45 Prozent der Gewählten neu in den Gremien. Frauen und Männer sind darin zu gleichen Teilen vertreten. Die Wahlbeteiligung war niedrig, lag mit mit 13,7 Prozent jedoch höher als vor fünf Jahren (10,8 Prozent). Die höchste Wahlbeteiligung wurde in der Kirchengemeinde St. Barbara in Hofen verzeichnet (32 Prozent), gefolgt von St. Augustinus in Neugereut (29 Prozent). Laut Stadtdekanat beträgt der Altersdurchschnitt in den neu besetzten Gremien 53 Jahre. Die Gemeinde mit dem jüngsten Altersdurchschnitt (40,4 Jahre) ist St. Bonifatius in Steinhaldenfeld.