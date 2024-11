Pizza von Wagner und Lidl: Warnung vor Metall

1 Wagner ruft eine seiner Pizzen zurück. Foto: imago/STPP/imago stock&people

Ein kräftiger Biss, und schon ist der Zahn kaputt: Schon wieder Rückrufe, schon wieder sind es Metallstücke. Dieses Mal sind gleich drei Pizza-Hersteller betroffen.











Link kopiert



Sie sind eine schnelle Mahlzeit. Zwar nicht gesund, aber unkompliziert in der Zubereitung: Fertigpizzen. Der Verzehr einiger dieser Teigfladen könnte im schlimmsten Fall beim Arzt enden. In dieser Woche haben gleich zwei Hersteller verschiedene Produkte zurückgerufen. Der Grund: Es wurden Metallteile in den Pizzen gefunden. Einen ähnlichen Rückruf hatte es in dieser Woche bereits für „scharfe“ Fertigsalate der Marke Homann gegeben. Der Joghurt, der in den Salaten verwendet wurde, sei ebenfalls mit Metallstückchen verunreinigt, hieß es.