Die Basketballwelt blickt am Donnerstag nach Berlin: Das NBA-Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies findet in der Uber Arena statt. Die Wagner-Brüder feiern damit ein Heimspiel, der Ansturm auf die Tickets war dementsprechend groß. Das Spiel gibt es aber auch im Stream zu sehen.
Für die deutschen Basketball-NBA-Stars Moritz Wagner (28) und Franz Wagner (24) ein besonderer Tag: An diesem Donnerstag, 15. Januar, findet das erste offizielle NBA-Spiel in ihrer Heimatstadt Berlin statt. Ihr Team der Orlando Magic trifft auf die Memphis Grizzlies (Tipp-off um 20 Uhr). Die führende nordamerikanische Basketball-Profiliga macht in der Uber Arena Halt, um mit großem Rahmenprogramm die Werbetrommel zu rühren. Weitere Spiele in Europa sind bereits geplant. Das NBA Berlin Game können Fans auch vom Sofa aus verfolgen.