Die Basketballwelt blickt am Donnerstag nach Berlin: Das NBA-Spiel zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies findet in der Uber Arena statt. Die Wagner-Brüder feiern damit ein Heimspiel, der Ansturm auf die Tickets war dementsprechend groß. Das Spiel gibt es aber auch im Stream zu sehen.

Für die deutschen Basketball-NBA-Stars Moritz Wagner (28) und Franz Wagner (24) ein besonderer Tag: An diesem Donnerstag, 15. Januar, findet das erste offizielle NBA-Spiel in ihrer Heimatstadt Berlin statt. Ihr Team der Orlando Magic trifft auf die Memphis Grizzlies (Tipp-off um 20 Uhr). Die führende nordamerikanische Basketball-Profiliga macht in der Uber Arena Halt, um mit großem Rahmenprogramm die Werbetrommel zu rühren. Weitere Spiele in Europa sind bereits geplant. Das NBA Berlin Game können Fans auch vom Sofa aus verfolgen.

Prime Video zeigt das Spiel im Rahmen seines NBA-Pakets live und exklusiv. Ab 19:30 Uhr startet die Übertragung mit Vorberichten. Auch das London Game am 18. Januar (Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies, 18 Uhr) wird bei dem Streamingdienst zu sehen sein.

Die deutschen Basketball-Stars in der Hauptstadt

Moritz Wagner feierte erst kürzlich nach über einem Jahr Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses sein Comeback auf dem Court. Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk fiel Bruder Franz zuletzt ebenfalls aus. "Mir geht es sehr gut", gab er jedoch laut rbb in einer Pressekonferenz am Mittwoch Hoffnung auf seinen Einsatz in Berlin. "Ich habe ein gutes Training gehabt und ich plane morgen zu spielen."

Neben den Wagner-Brüdern gehört auch der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva (24) zum Team der Orlando Magic. Der 24-Jährige muss dabei auf eine Brüder-Reunion verzichten, wie er in einem Interview erklärte. Oscar da Silva (27) spielt für den FC Bayern München, der am Donnerstag ein Heimspiel hat. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn er hier wäre, aber das gehört dazu." Dafür seien seine Eltern und viele seiner besten Freunde dabei.

Rapper Luciano (31) wird in der Halbzeitshow auftreten. Laut "Bild" singt zudem "The Voice"-Gewinnerin Malou Lovis (27) die deutsche Nationalhymne. Die US-Hymne trägt Melody Thornton (41) vor.