Waghalsige Abfahrten über schmale Treppen: Stadt Stuttgart kündigt harte Strafen gegen Downhill-Fahrer an

Das wird brenzlig. Der junge Mann auf seinem Mountainbike kommt in einem Wahnsinnstempo die Knödlerstraße in Degerloch heruntergeschossen. Er springt über den Bordstein und schanzt die sich anschließende Staffel in Richtung Innenstadt hinunter. Mehrere Stufen werden in einem Satz genommen. Die Frau mit Hund, die von unten kommt, sieht er erst, als er über die Kante fliegt. Im letzten Moment legt er eine Vollbremsung ein, steigt von seinem vollgefederten Rad und wartet, bis die Passantin kopfschüttelnd an ihm vorbeigegangen ist. Dann steigt er wieder auf und setzt die rasante Fahrt den schmalen Weg hinunter fort.