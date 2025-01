Mehr als 150 Einsatzkräfte rücken in der Nacht zu einem Brand aus. Trotzdem entsteht ein Schaden in Millionenhöhe.

Ein Brand in einer Fensterbaufirma in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) sorgt für einen Schaden von mehreren Millionen Euro. Im Einsatz waren 111 Feuerwehrkräfte, 13 Rettungskräfte, vier Streifen der Polizei und das Technische Hilfswerk (THW), wie der Kreisfeuerwehrverband und die Polizei mitteilten.

Das Feuer war den Angaben zufolge in einer rund 1.500 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, in der Kunststoff verarbeitet wird. Ein Sprecher der Polizei sprach von „heftigsten Beschädigungen“ an dem Firmengebäude. Wegen des Feuers und des Rauchs evakuierten die Einsatzkräfte die umliegenden Wohnhäuser.

Es gab keine Verletzten

Das THW entfernte am frühen Morgen mit einem Radlader und einem Kettenbagger ein eingestürztes Dach, um das Feuer besser löschen zu können. Die Löscharbeiten sollen nach Schätzungen des Kreisfeuerwehrverbands bis zum frühen Nachmittag dauern.

Polizei und Feuerwehr warnten vor dem Rauch. Die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren, sollen aber ihre Fenster geschlossen halten. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.