Wagenhallen Stuttgart: Lars Eidinger legt auf

Ein Tausendsassa ist zu Gast in Stuttgart. Lars Eidinger beschließt in den Wagenhallen das Camp-Festival.











Er kann alles. Zumindest scheint es so. Er ist Schauspieler, Dozent, designt Taschen und ist Musiker. Als DJ kommt Lars Eidinger an diesem Samstag nach Stuttgart: Um 22 Uhr tritt er in den Wagenhallen auf. Er beschließt damit das Camp-Festival für Collaborative Arts and Music Projects. Die Künstler aus Deutschland, der USA und der Ukraine haben seit Mittwoch zusammen gearbeitet, um Musik, Tanz, Performance und Lichtkunst zusammenzubringen und aus vielen Einzelteilen ein großes Ganzes zu machen. Was ihnen dabei gelungen ist, zeigen sie von 18 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Der Auftritt von Lars Eidinger kostet 18 Euro an der Abendkasse.