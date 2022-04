7 Bis Mitternacht konnten Besucherinnen und Besucher beim Nachtflohmarkt schlendern, shoppen und schlemmen. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Stöbern was das Zeug hält heißt es am Samstagabend in den Stuttgarter Wagenhallen. Der Nachtflohmarkt ist zurück. Wir haben die Bilder.















Monatelang waren die Wagenhallen geschlossen, nun feierte der Nachtflohmarkt dort sein Comeback. Am Samstagabend haben sich Besucherinnen und Besucher bis Mitternacht mit allerlei Dingen eingedeckt. Oder aber sie nutzten den Abend zum Bummeln und Schlemmen.

Rund 100 Aussteller hatten sich für den Nachtflohmarkt angemeldet, wie Stefan Mellmann, einer der Geschäftsführer, im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung sagte. Für die musikalische Untermalung sorgte DJ Turnbeutelvergesser. Das Restaurant war ebenfalls zum ersten Mal wieder geöffnet. Außerdem warteten kleinere Mahlzeiten auf die Besucherinnen und Besucher.

In zwei Wochen steht in den Wagenhallen das Craft Beer Festival an, bei dem Brauereien aus ganz Deutschland erwarten werden. An etwa 30 Ständen können sich Bierfans durchprobieren. Livemusik, Tastings und weitere Aktionen sind zudem angekündigt.

Unsere Bildergalerie zeigt einige Impressionen des Nachtflohmarkts.