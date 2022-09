1 Der Wagenburgtunnel bleibt voraussichtlich noch mindestens eine Woche gesperrt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der Wagenburgtunnel bleibt vorerst gesperrt, bis ein Schutzgerüst steht. Ob für die Reparatur nochmals länger gesperrt werden muss, ist noch unklar.















In dem wegen Schäden am Abluftkanal gesperrten Wagenburgtunnel soll ein Schutzgerüst aufgestellt werden. Der Verkehr könne dann in etwas mehr als einer Woche wieder durch den Tunnel rollen und die Reparatur des Stahlbetonkanals unter der Decke geplant werden, so das Tiefbauamt.

Durchfahrtshöhe möglicherweise begrenzt

Möglich sei, dass die Durchfahrtshöhe im Tunnel begrenzt werden muss. Die Schäden seien altersbedingt und stünden in keinem Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 oder quellfähigen Bodenschichten, teilt die Stadt mit. Unter dem Autotunnel hat die Bahn S-21-Tunnel gegraben.