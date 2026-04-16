Waffenruhe: Israels Oppositionsführer kritisiert Netanjahu

Bewohner im Norden Israels fühlen sich nach Verkündung einer Waffenruhe mit der Hisbollah „erneut verraten“. Oppositionspolitiker werfen Netanjahu leere Versprechungen vor.
Nach Ankündigung einer zehntägigen Waffenruhe im Libanon durch US-Präsident Donald Trump hat Israels Oppositionsführer die Regierung seines Landes kritisiert. „Nicht zum ersten Mal zerschellen alle Versprechen dieser Regierung an der Realität“, schrieb Jair Lapid in einem Post auf der Plattform X. Seine Zukunftspartei ist in der politischen Mitte angesiedelt.