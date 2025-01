Waffenruhe im Nahostkrieg: Hamas lässt drei israelische Geiseln frei

1 Sind endlich frei: die Geiseln Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31). Foto: dpa

Die ersten 3 israelischen Geiseln im Gazastreifen sind von der Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben worden. Nun soll weiter verhandelt werden.











Im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung sind im Gazastreifen die ersten drei Geiseln nach israelischen Militärangaben von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Es handelt sich bei ihnen um die Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31). Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die drei Frauen in einem Fahrzeug in Gaza von einer großen Menge umringt wurden. Bewaffnete Hamas-Mitglieder begleiteten die Frauen und drängten die Menschen zurück. Die Geiseln stiegen aus dem Fahrzeug aus.