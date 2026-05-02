1 Der Luftraum ist wieder frei, wird aber den Behörden zufolge genau überwacht. Foto: Sina Schuldt/dpa

Irans Gegenangriffe trafen viele Länder in der Golfregion, die Vereinigten Arabischen Emirate mit der Tourismusmetropole Dubai besonders. Jetzt soll im Luftraum wieder Normalität einkehren.











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Abu Dhabi - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach wochenlangen Einschränkungen wegen des Iran-Kriegs ihren Luftraum nach eigenen Angaben wieder freigegeben. Der normale Flugbetrieb werde vollständig wieder aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mit, nachdem es zwei Monate nur begrenzt Sonderflüge gegeben hatte. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Begutachtung der Betriebs- und Sicherheitsbedingungen erfolgt, hieß es. Der Luftraum werde kontinuierlich überwacht, um die Sicherheit zu gewährleisten.