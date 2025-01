Waffenruhe im Gaza-Streifen: EU will Grenzschutzexperten nach Rafah schicken

1 Palästinenser versammeln sich in einer überfüllten Schlange, um von Wohltätigkeitsorganisationen verteilte Lebensmittel in Rafah entgegenzunehmen. Foto: dpa/Abed Rahim Khatib

Die Vereinbarungen für die Waffenruhe im Gazastreifen sehen auch eine Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten vor. Die EU möchte dort nach vielen Jahren wieder Unterstützung leisten.











Die EU will mit Grenzschutzexperten die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen unterstützen. Für Sicherheitspolitik zuständige Vertreter der Mitgliedstaaten billigten in Brüssel einen überarbeiteten Operationsplan für die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah), wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr.