Waffenexporte eingeschränkt: Streit um Israel-Kurs: So schadet sich die Union

Die Entscheidung des Kanzlers, Waffenexporte nach Israel einzuschränken, hat eine heftige Debatte in der Union ausgelöst. So schwächt sie sich selbst, meint Redakteurin Rebekka Wiese.
Lange hat sich die Bundesregierung vor Konsequenzen gedrückt. Doch jetzt hat sie gehandelt: Bis auf Weiteres wird Deutschland keine Rüstungsgüter an Israel liefern, die in Gaza eingesetzt werden. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz entschieden. Es ist ein Schritt, der für die Menschen in Gaza wenig ändert. Aber er ist trotzdem wichtig – und richtig.