Waffen für die Ukraine: Planlos in Brüssel

In der EU wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Statt zu diskutieren, wie ein möglicher Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland aussehen könnte, geht es jetzt vor allem darum, Kiew militärisch massiv zu unterstützen. Seit Wochen befinden sich die Verteidiger angesichts des russischen Ansturms in größter Not. Was die Ukraine braucht, sind weitere Flugabwehrsysteme, mehr Munition und Winterhilfe für die Zivilbevölkerung.