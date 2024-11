Waffen für den Weltraum: Mit diesen Waffen kann im Weltraum gekämpft werden

1 Verteidigungsminister Pistorius beim Besuch des Weltraumkommandos in Uedem: Deutschland besitzt aktuell keine Weltraumwaffen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Schon heute ist es möglich, Satelliten auszuschalten. Doch es wird noch an weiteren Waffen geforscht. Um Schaden anzurichten, müssen Staaten nicht einmal selbst Weltraummächte sein.











Krieg im Weltraum kennt man bisher vor allem aus Science-Fiction-Filmen. Doch über Jahre hinweg haben verschiedene Nationen Waffen entwickelt, um auch im All kämpfen zu können. Bereits im Kalten Krieg forschten die USA und die Sowjetunion an Raketen, die gegnerische Satelliten zerstören können. Heute befinden sich solche Waffen auch in den Arsenalen von China, Indien und Russland. Sie werden meist vom Erdboden aus gestartet und zerstören ihr Ziel durch die Wucht des Aufpralls. Beim Einsatz von Anti-Satelliten-Raketen entstehen allerdings Trümmerteile, die wiederum andere Satelliten beschädigen können. Deutschland, die USA und andere Länder haben sich daher selbst verpflichtet, solche Waffen nicht einzusetzen.