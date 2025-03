Waffe und Bargeld gestohlen: Glastür zerstört: Einbruch in Austin Butlers Haus in Los Angeles

Glastür zerstört: Einbruch in Austin Butlers Haus in Los Angeles

1 Austin Butler muss sich mit einem Einbruch in seinem Haus auseinandersetzen. Foto: Aurore Marechal/ABACAPRESS/ddp image

Schreck für Austin Butler: Das Haus des Schauspielers in Los Angeles wurde während seiner Abwesenheit zum Ziel von Einbrechern. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und eine Waffe, wie sein Sicherheitsdienst mitteilte.











Austin Butler (33) reiht sich in die Liste der Hollywoodstars ein, die in letzter Zeit Opfer eines Einbruchs wurden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde das Haus des Schauspielers in Los Angeles kürzlich zum Ziel von Einbrechern. Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Montag, während er sich außerhalb des Landes aufhielt.