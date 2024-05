1 Der Stockdegen des Flugpassagiers aus dem Irak Foto: Hauptzollamt/Stuttgart

Am Flughafen haben Mitarbeitende des Zolls eine Waffe aus dem Gepäck eines Fluggastes gezogen. Das Fundstück ist selten und sehr gefährlich. Vor allem aber verboten.











Mit einer gefährlichen Waffe im Gepäck haben Mitarbeitende des Hauptzollamts Stuttgart am Flughafen einen Mann erwischt, der damit nach Deutschland einreisen wollte. Er kam mit einem Flug aus dem Irak, der dort in der Stadt Erbil gestartet war, am Donnerstag in Stuttgart an. Zunächst habe er durch den grünen Ausgang gehen wollen, den nur Personen mit anmeldefreier Ware im Gepäck benutzen dürfen. Man habe ihn jedoch angehalten und sein Gepäck kontrolliert, meldet der Zoll. Im Koffer habe man dann zunächst den Schaft und dann das Griffstück mit der Klinge gefunden. Die beiden Teile kann man zum Stockdegen zusammensetzen. Dann sieht es aus wie ein Spazierstock. Das Oberteil kann man herausziehen und als Stichwaffe verwenden.