Waffe auf Firmengelände: Nach Schüssen in Nattheim - Anklage gegen 35-Jährigen

Nach den Schüssen auf ein Auto in Nattheim (Landkreis Heidenheim) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 35-Jährigen erhoben. Dem Mann werden versuchter Totschlag in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, wie die Anklagebehörde mitteilte. Das Landgericht Ellwangen entscheidet über die Zulassung der Anklage.

Der Beschuldigte soll nach einem Streit im März mit einer halbautomatischen Pistole mehrmals auf ein wegfahrendes Auto geschossen haben. In dem Fahrzug saßen laut Staatsanwaltschaft drei Menschen. Die Tat spielte sich demnach auf einem Firmengelände ab. Die Hintergründe sind nicht bekannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Verdächtiger wird am Flughafen gefasst

Der Mann war nach einer Flucht in Sarajevo am Flughafen gefasst worden. Ende Juli wurde er laut Anklagebehörde nach Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der vielfach vorbestrafte Mann habe Bezüge zur Rockerkriminalität, hatte die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Festnahme mitgeteilt. Ob die Tat damit zusammenhängt, sei unklar.