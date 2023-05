6 Der Klassiker unter den Wärmflaschen – glatt und schlicht Foto: Fashy GmbH

Groß, klein, glatt, flauschig: Die Wärmflasche hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Dieses Jahr läuft sie zu ganz besonderer Form auf, im Wortsinne. Ein Besuch in Korntal-Münchingen, bei Europas größtem Wärmflaschenhersteller.









Ein Schild, auf dem steht: „Vom Ministerpräsidenten wärmstens empfohlen“, gibt es an dem Firmengebäude nicht. Auch kein Banner mit dem Slogan: „Hier kann Habeck Wärme kaufen.“ Was daran liegen dürfte, dass beides nicht ganz korrekt wäre. Was mit daran liegen könnte, dass den Herren, wie so vielen anderen, vielleicht gar nicht bewusst ist, dass hier, in diesem Gewerbegebiet von Korntal-Münchingen Europas größter Wärmflaschenhersteller seinen Sitz hat: Fashy. Und dem nun, in Zeiten von schwindendem Gas und explodierenden Energiekosten eine bislang ungeahnte Bedeutung zukommen könnte. Heizung aus, Flasche drauf.