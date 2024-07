Wärmewende in Stuttgart: Wie die Stuttgarter über das Heizen denken

1 Er ist so etwas wie das Gesicht der Wärmewende in Stuttgart: Jürgen Görres, der Leiter der Energieabteilung im Amt für Umweltschutz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Heizungsgesetz und die kommunale Wärmeplanung versetzten vor wenigen Monaten etliche Stuttgarter in Aufruhr. Nun gab es Diskussionen dazu in den Stadtbezirken. Haben sich die Gemüter beruhigt? Wir waren vor Ort.











Link kopiert



Ein Ziel ist jedenfalls erreicht. Mit dem Termin am 24. Juli in Degerloch enden die Info-Veranstaltungen der Stadt, bei denen es ums Heizen der Zukunft geht. Nachdem der Gemeinderat Ende 2023 die kommunale Wärmeplanung beschlossen hat, versprach Jürgen Görres, der Leiter der städtischen Energieabteilung, bis zu den Sommerferien in allen Stadtbezirken gewesen zu sein, um den Leuten zu erklären, was hinter den Plänen steckt – und vor allem, was sie für sie bedeutet.