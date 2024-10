Wärmewende: Heizungsbauer verkaufen deutlich weniger Geräte

1 Die Heizungsindustrie rechnet für 2024 mit einem Absatz von rund 200.000 Wärmepumpen. Ziel der Bundesregierung sind eigentlich 500.000. (Archivbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn

Nach dem Rekordjahr 2023 pendelt sich der Heizungsabsatz in diesem Jahr wieder auf das Niveau früherer Jahre ein, teilt der Industrieverband mit. Mehr als jede zweite neue Anlage heizt mit Gas.











Köln - Die Heizungsbauer haben in Deutschland auch im dritten Quartal deutlich weniger Anlagen verkauft als im Vergleichsquartal des Rekordjahres 2023. Insgesamt sei der Absatz in den ersten neun Monaten um 48 Prozent auf 548.000 Anlagen zurückgegangen, teilte der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in Köln mit.