Bastian Schröter steht an der Bussenstraße, eine Wohnstraße im Stuttgarter Osten mit Gefälle. Doch das ist nicht das einzige Problem.

In 13 Quartieren in Stuttgart ist derzeit offen, wie die Menschen in Zukunft heizen sollen. Sowohl Wärmenetz als auch Wärmepumpen passen nicht gut. Ein Stuttgarter Forscher rät im Sinne der Glaubwürdigkeit, ein Szenario nicht auszuschließen.











Die Bussenstraße im Stuttgarter Osten ist für Bastian Schröter, Professor an der Hochschule für Technik Stuttgart, ein passendes Beispiel. Die Wohnstraße führt von der Gablenberger Hauptstraße steil bergauf zur Schwarenbergstraße. Das ist schon das erste Problem. Hanglage eignet sich nicht für Wärmenetze. Doch das ist noch nicht alles. Die Häuser, die vielen verschiedenen Eigentümern gehören, sind hier eher klein, manche sind gedämmt, andere nicht. Ein paar sind denkmalgeschützt, in manchen wohnen Mieter. Und für Wärmepumpen stehen sie zu dicht beieinander. Das Quartier Ost/Gablenberg, in dem die Bussenstraße liegt, gilt deshalb in der Wärmeplanung als eines von 13 Problemgebieten in Stuttgart.