Wärmeplanung in Stuttgart: Degerloch macht der Stadt Stuttgart ein konkretes Angebot zur Energiewende

Parteiübergreifend kritisieren Degerlocher die Wärmeplanung für Stuttgart als zu klein gedacht. Ein Arbeitskreis bietet der Stadt nun Hilfe an und legt eigene Ideen vor.
Das Signal ist klar. „Ganz“ Degerloch will, dass mehr oder weniger ganz Degerloch künftig an Wärmenetzen hängt. In dem Höhenbezirk am Rande des Kessels will man sich nicht zufrieden geben mit der Lösung, die die Stadt Stuttgart für Degerloch skizziert hat. Das sei viel zu klein gedacht, ist man sich über die Parteigrenzen hinweg einig. Am Tisch sitzen Vertreter verschiedener Couleur, Grüne, CDU und SPD, Gewerbe- und Handelsverein, also quasi alle.