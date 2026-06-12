Wärmenetze in Stuttgart: Knapp 1000 Wohnungen in Stuttgart heizen künftig von der Verkehrsinsel aus

Wärmenetze brauchen Energiezentralen. In engen Städten wie Stuttgart eine Herausforderung. In Bad Cannstatt ist nun gelungen, was bei den meisten Projekten noch aussteht.
Der großen Verkehrsinsel bei der Winterhalde in Stuttgart-Bad Cannstatt sieht man das Besondere nicht an. Man muss schon wissen, was an diesem Ort in Vorbereitung ist. Auf dem Verkehrsgrün zwischen Augsburger Straße und Deckerstraße soll etwas entstehen, was die Wärmewende in Stuttgart weiterbringen könnte. Etwas, das im besten Fall beispielhaft zeigt, wie es klappen kann. Hier wird aller Voraussicht nach spätestens 2027 eine Energiezentrale gebaut.