Wärmendes Ofengericht: Kürbis-Spinat-Lasagne mit cremigem Feta

1 Vegetarische Herbstküche: Lasagne mit Kürbis und Spinat. Foto: MariaRaz / iStock via Getty Images

Saisonales Soulfood: Diese Lasagne mit Hokkaido, Spinat und Feta ist herzhaft, fein abgeschmeckt und sättigend. Das Kürbis-Gericht lädt zum entspannten Genießen ein.











Kürbis lässt sich nicht nur wunderbar zu Suppe verarbeiten - auch in einer herzhaften Lasagne macht er eine ausgezeichnete Figur. In Kombination mit würzigem Spinat und cremigem Feta entsteht ein ausgewogenes Gericht, das nicht nur sättigt, sondern auch den Geschmack des Herbstes auf den Teller bringt. Eine feine Sauce verbindet alle Schichten zu einem aromatischen Ganzen. So lecker kann saisonale Küche sein.