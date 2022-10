Wärme und Gewitter in Stuttgart

Das diesjährige Oktoberwetter weicht von der Norm ab.

Der Oktober bringt milde Temperaturen und Gewitter nach Stuttgart. Wie seltsam dieses Wetter verglichen mit früheren Jahren ist, zeigen Daten unserer Klimazentrale.















Ein Mix aus milden Temperaturen und Gewittern prägt derzeit das Stuttgarter Oktoberwetter. Normal ist das nicht – so wie schon der Sommer 2022. Ein Beispiel: am Montagmorgen blitzte und donnerte es über Stuttgart.

Laut Clemens Steiner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart, ist das auf die überdurchschnittlich milden Temperaturen zurückzuführen. Diese lagen bislang meist über dem zwischen 1961 und 2020 gemessenen Temperaturmittel: Die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur liegt am Stuttgarter Schnarrenberg bei 19,1 Grad und damit 3,6 Grad über dem Wert des Oktober 2021. Nur im Jahr 2001 war es mit im Schnitt 19,5 Grad noch wärmer.

„Extrem milde Temperaturen“

Auch die Tageswerte liegen vielfach deutlich über dem Normalbereich, wie die Daten unseres Projekts Klimazentrale zeigen – hier beispielhaft für den Schnarrenberg.

Die aktuellen Temperaturen bringen das im Herbst seltene Wetterphänomen Gewitter mit sich. Laut Clemens Steiner „besonders ungewöhnlich“ sind die „extrem milden Temperaturen derzeit.“ Die Warme Luft kommt direkt aus Afrika und beschert der Region Stuttgart diese Woche nach Sommertagen in der Vorwoche auch diese Woche warme 23 Grad.

Warum warme Luft Gewitter bringt

Und wie hängen die hohen Temperaturen mit den Gewittern zusammen? Das wallende Frontensystem mit unterschiedlich temperierten Luftmassen bringe ein Band kräftiger Gewitter mit sich, so Steiner. Die ganze Woche bleibe es laut Steiner ungewöhnlich mild für das Ende des Herbstmonats.

Grundsätzlich ist im Oktober aktuell also zu warm, genau wie im vergangenen Sommer. Seit den 1970er Jahren ist in Deutschland jedes Jahrzehnt wärmer als das vorherige. Die Jahre 2011 bis 2020 waren das bisher wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Wetterauswertungen im Jahr 1881. Was das für das Wetter bedeutet, erleben wir diesen Oktober.