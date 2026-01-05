Lisa Müller äußert sich nur ungern über ihr Privatleben. Doch einen kleinen Einblick gab sie jetzt in einem neuen Interview dennoch. Denn darin erklärt die Ehefrau von Fußballstar Thomas Müller, warum sie ihm nicht nach Vancouver gefolgt ist.
Thomas Müller (36) spielt seit August 2025 bei den Vancouver Whitecaps und führt seitdem eine Fernbeziehung. Denn Ehefrau Lisa Müller (36) ist bislang nicht mit nach Kanada gezogen. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erklärte sie jetzt ihre Beweggründe.