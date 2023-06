1 Die Währung der Türkei steht seit Jahren unter Druck. Foto: Sadat/XinHua/dpa

Experten zufolge hatte die Notenbank vor der Präsidentschaftswahl die Lira künstlich gestützt, um die wirtschaftliche Lage positiver darzustellen. Das könnte sich jetzt ändern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ankara - Spekulationen über nachlassende Eingriffe der türkischen Notenbank am Devisenmarkt haben die Talfahrt der Lira am Mittwoch beschleunigt. Sie fiel zum US-Dollar und zum Euro um jeweils gut fünf Prozent und markierte damit abermals historische Tiefstände. Am Morgen mussten für einen Dollar bis zu 23,27 Lira und für einen Euro bis zu 24,79 Lira gezahlt werden - so viel wie noch nie.