Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film wurde Penélope Cruz mit einem möglichen Hirnaneurysma konfrontiert. Am nächsten Tag stand sie trotzdem wieder vor der Kamera.
Penélope Cruz (52) hat in Cannes eine sehr persönliche Geschichte erzählt. Nach der gefeierten Weltpremiere von "The Black Ball" (La Bola Negra), schilderte die Schauspielerin auf der Pressekonferenz, wie sie mitten in den Dreharbeiten mit einem medizinischen Notfall konfrontiert wurde - und was dieser Moment mit ihr gemacht hat.