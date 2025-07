Das wäre fast schiefgegangen: Katy Perry (40) erlebte bei ihrem Auftritt in San Francisco am 18. Juli einen beunruhigenden Zwischenfall. Während die Sängerin ihren Hit "Roar" performte, glitt sie auf einem fliegenden Schmetterling über das Publikum. Doch plötzlich kippte das Requisit und fiel einige Meter.

Ein Video des Vorfalls, das auf X und TikTok die Runde machte, zeigt, wie Perry mit dem Gleichgewicht rang und kurzzeitig sichtlich erschüttert wirkte. Ganz die geübte Performerin, reagierte sie aber schnell und hielt sich an dem Requisit fest, bevor sie dem Publikum signalisierte, dass alles in Ordnung sei, und den Song souverän fortsetzte - mit den Worten "you're going to hear me roar".

Lesen Sie auch

Inzwischen kann Katy Perry offensichtlich über die Panne lachen: Im Anschluss an das Konzert postete die Sängerin in einer Instagram-Story einen verschwommenen Screenshot ihres schreienden Gesichts während des Vorfalls und schrieb "Gute Nacht, San Francisco".

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im Rahmen von Perrys aktueller Welttournee, "The Lifetimes Tour". Bereits Ende Juni hatte die Sängerin im australischen Adelaide ein ähnliches Sicherheitsproblem, als sie in einer metallenen Kugel über das Publikum schwebte. Das Gefährt neigte sich gefährlich zur Seite, woraufhin sich Perry am Rahmen festhalten musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Auch hier reagierte sie gelassen und überstand den Vorfall unversehrt.

Katy Perry kommt im Oktober auch nach Deutschland

Katy Perrys "Lifetimes Tour", die ihr aktuelles Album "143" bewirbt, startete im April in Mexiko-Stadt und führte sie bereits in die USA und nach Australien. Nach weiteren Terminen in Südamerika geht es ab Anfang Oktober durch Europa. Auch in Deutschland tritt die Sängerin vier Mal auf: am 17. Oktober in der ZAG-Arena in Hannover, am 21. Oktober in der Uber Arena in Berlin, am 23. Oktober in der Lanxess Arena in Köln und am 31. Oktober in der Olympiahalle in München. Abschluss der Tour ist am 7. Dezember in Abu Dhabi.