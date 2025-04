Während Fallschirmsprungübung: Fünf thailändische Polizisten bei Absturz von Kleinflugzeug getötet

1 Medienberichten zufolge stürzte das Kleinflugzeug rund 100 Meter vor der Küste in den Golf von Thailand. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images/xtampatrax

Im thailändischen Bangkok ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei wurden fünf Polizisten getötet. Die Beamten befanden sich offensichtlich auf einer Fallschirmsprungübung.











Beim Absturz eines Kleinflugzeugs bei einer Fallschirmsprungübung sind fünf thailändische Polizisten ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am Freitagmorgen vor der Küste der Provinz Prachuap Khiri Khan in einer bei Touristen beliebten Gegend ins Meer, wie die Polizei mitteilte. Demnach kamen fünf der sechs Polizisten an Bord ums Leben, der sechste Beamte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.