Während einer Barcelona-Reise: Bin wieder Single: Influencerin Anne Wünsche verkündet Trennung

Während einer Reise nach Barcelona hat sich Anne Wünsche offenbar von ihrem Freund getrennt. Sie habe die Beziehung aus privaten Gründen beendet, teilte sie via Instagram mit. Da sie nun noch gemeinsam in Spanien seien, sei alles etwas schwierig.
