Während Dreharbeiten: Tatsächlich... Liebe-Star Joanna Page wurde in Südafrika entführt

Ein Shoppingtrip wurde für "Tatsächlich... Liebe"-Star Joanna Page vor 20 Jahren zum Albtraum: In Südafrika wurde sie von einem Taxifahrer 90 Minuten lang als Geisel gehalten und überlebte nur dank einer ungewöhnlichen Strategie.
"Tatsächlich... Liebe"-Star Joanna Page (48) hat in einem Podcast ein erschütterndes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit offengelegt. In der neuesten Folge von "Five Brilliant Things" mit Russell Howard schildert die Schauspielerin, dass sie vor rund 20 Jahren in Südafrika während Dreharbeiten von einem Taxifahrer quasi als Geisel gehalten wurde.