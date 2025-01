Während des Dschungelcamps: Anna Planken ersetzt Micky Beisenherz beim Kölner Treff

Patrick Linke feiert TV-Auftritt "Let's Dance"-Kultstimme wechselt für "Alles was zählt" vor die Kamera

Die Stimme von Patrick Linke kennen viele TV-Zuschauer, sein Gesicht gibt es nun erstmals in einer Serie zu sehen: Sprecher Patrick Linke feiert einen TV-Auftritt. Diese Rolle übernimmt er in "Alles was zählt".