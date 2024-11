Während Besuch in Südafrika: Prinz William macht gute Figur beim Rugby

1 Prinz William während einer Rugby-Session in Kapstadt. Foto: imago images/PA Images/Aaron Chown

Der sportbegeisterte Prinz William befindet sich derzeit wegen des "Earthshot Prize" in Südafrika. Während eines Termins ließ er sich ein Runde Rugby mit Schulkindern und Größen des Sports nicht entgehen.











Prinz William (42) ist nach Südafrika gereist, um dort unter anderem am 6. November in Kapstadt an der Verleihung des "Earthshot Prize" teilzunehmen. Im Rahmen des Besuchs stehen aber auch zahlreiche weitere Termine an. Am 4. November ließ es sich der Royal etwa nicht nehmen, sich die Arbeit der Atlas Foundation vor Ort anzusehen.