1 George Clooney versteckt seine Abscheu gegen "Fox News" nicht unbedingt. Foto: Efren Landaos/ddp/Sipa USA

George Clooney hat sich am Broadway mit einem Reporter von "Fox News" angelegt. Der Dialog gab zwar nichts preis, spiegelte aber die gegenseitige Missbilligung beider Parteien wider.











Link kopiert



George Clooney (64) hat in einem kurzen Gespräch mit "Fox News" nicht versucht, seine Abneigung gegen den Sender und den Reporter Johnny Belisario zu verstecken. Belisaro hatte den Schauspieler abgefangen, als dieser nach seiner Vorführung von "Good Night, and Good Luck" am Broadway in New York Autogramme gab.