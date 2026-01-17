Während Armageddon-Dreh: Ben Affleck litt an Lebensmittelvergiftung

Ben Affleck ist aktuell im Netflix-Thriller "The Rip" zusammen mit seinem Kumpel Matt Damon zu sehen. Noch unvergesslicher waren für ihn wohl aber die Dreharbeiten zu "Armageddon" vor fast 30 Jahren. Denn es ging ihm so schlecht, dass er sich am Set übergeben musste.

Mit "Armageddon - Das jüngste Gericht" landete Ben Affleck (53) an der Seite von Bruce Willis (70) im Jahr 1998 einen erfolgreichen Kinohit. Doch ausgerechnet beim Dreh der emotionalsten Szene litt er an einer Lebensmittelvergiftung, wie er jetzt verraten hat.

"Ich musste mich zwischen den Takes übergeben" Am Schluss des Films nimmt der von Willis verkörperte Harry S. Stamper Abschied von Afflecks Rolle AJ Frost und opfert sich, um die Erde vor einem Asteroiden zu retten. Doch Affleck ging es damals gar nicht gut. "Als wir die Szene drehten, hatte ich eine Lebensmittelvergiftung", sagte Affleck in einem Interview mit "Fox 32 Chicago". "Ich war damals noch nicht erfahren genug, um zu wissen, dass man einfach zum Telefon greifen und sagen kann: 'Ich bin zu krank zum Arbeiten.' Ich dachte nur: 'Ich komme besser vorbei.'" Also sei er trotz starker Übelkeit ans Set gefahren. "Sie hatten einen Mülleimer da, und ich musste mich zwischen den Takes übergeben. Und wahrscheinlich hat das die Szene sogar noch besser gemacht."

Michael Bay, der Regisseur von "Armageddon", hatte dem "Hollywood Reporter" bereits im Frühling erzählt, dass sich der Schauspieler während der Dreharbeiten zum ikonischen Ende des Films "beschissen" gefühlt habe. "Neben Ben Affleck stand ein 11-Liter-Farbeimer. Er hatte Magen-Darm-Grippe. Ihm ging's total mies." Dennoch sei er in der Szene "großartig" gewesen.

Bruce Willis war "wirklich zu allen nett"

Affleck, der damals noch nicht so berühmt war, wiederum schwärmte, dass "Armageddon" ihm ermöglichte, mit vielen talentierten Schauspielern zusammenzuarbeiten. Bruce Willis sei "wirklich zu allen nett" gewesen. Auch Stars wie Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Owen Wilson, Michael Clarke Duncan, Will Patton und Liv Tyler wirkten mit. Bei einem Treffen mit Buscemi hätten sie gerade über den Film geschwärmt "und darüber nachgedacht, was für ein seltsames, irgendwie wundervolles, merkwürdiges, jenseitiges Filmerlebnis das war".