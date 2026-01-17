Während Armageddon-Dreh: Ben Affleck litt an Lebensmittelvergiftung

Ben Affleck ist aktuell im Netflix-Thriller "The Rip" zusammen mit seinem Kumpel Matt Damon zu sehen. Noch unvergesslicher waren für ihn wohl aber die Dreharbeiten zu "Armageddon" vor fast 30 Jahren. Denn es ging ihm so schlecht, dass er sich am Set übergeben musste.
Mit "Armageddon - Das jüngste Gericht" landete Ben Affleck (53) an der Seite von Bruce Willis (70) im Jahr 1998 einen erfolgreichen Kinohit. Doch ausgerechnet beim Dreh der emotionalsten Szene litt er an einer Lebensmittelvergiftung, wie er jetzt verraten hat.